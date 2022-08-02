7 سنوات حبس.. العقوبة القانونية لمرتكب واقعة تعذيب «كلب» بالقاهرة

حالة من الغضب سيطرت على رواد وسائل التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو على أحد المواقع، يتضمن تقييد أحد الأشخاص «كلب» بواسطة «حبل» وسحبه بسيارته الخاصة بمحافظة القاهرة، وتم إلقاء القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة ضد الشخص.

تعذيب الحيوانات جريمة يعاقب عليها القانون

وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي، إن قتل وتعذيب الحيوانات المستأنسة أو الحيوانات والدواب المملوكة للغير، يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري، طبقا لقانون العقوبات.

وأضاف «ناجي»، أن من قتل عمدًا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، يعاقب بالحبس مع الشغل، مشيرا أن كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة، وكل شروع في الجرائم يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة مع الغرامة.

الحبس 7 سنوات لمرتكب واقعة التعذيب

وأوضح المحامي خلال حديثه مع «الوطن»، أن مرتكب الجرائم المذكورة من التعذيب والقتل للحيوان، تكون العقوبة بالأشغال الشاقة أو السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، طبقا للمادة 356 المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن مشادة كلامية بين أحد الأشخاص وقائد إحدى السيارات لتقييد حيوان أليف «كلب» بواسطة «حبل» وسحبه بالسيارة الخاصة به، وذلك بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة وإحداث إصابات به بغرض تسلية أطفاله.

على الفور انتقلت رجال المباحث لمحل الواقعة والفحص، تم التقابل مع شخصين مقيمان بذات المنطقة، وأفادا بتضررهما من قائد السيارة المشار إليه مقيم بذات المنطقة لارتكابه الواقعة.