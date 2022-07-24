متهمان يعترفان باختطاف وتعذيب عامل بالمعصرة.. «نط من الشباك عشان يهرب»

أقر المتهمان باختطاف شاب واحتجازه في إحدى الشقق بمنطقة المعصرة، بتفاصيل الواقعة، والتعدي على الشاب بالضرب بعد ادعائهما سرقته كلبا ملكًا لأحدهما، الأمر الذي جعل الضحية يحاول الهرب من أيديهما بإلقاء نفسه من مكانٍ عالٍ؛ ليفلت من قبضتهما.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، بعدما ورد بلاغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقباله عاملًا مقيما بدائرة القسم وبه إصابات بالغة، عبارة عن كسور في أنجاء متفرقة من الجسم، وكدمات وجروح، إثر ادعاء سقوطه، ولا يمكن استجوابه حاليًا.

المتهمان ادعيا البحث عن كلبهما واختطفا المجني عليه

وكشف والد المصاب، لجهات التحقيق، عن اللحظات الأخيرة قبل الواقعة، قائلا إنّ شخصين مقيمين بدائرة القسم حضرا إلى المنزل، وقالا إن نجله المصاب سرق كلبًا ملكًا لأحدهما من داخل منزل الآخر، وأنهما يريدان اصطحابة ليكشف لهما عن مكان الكلب وتحريره.

واصطحب المتهمان الضحية بحجة الإرشاد عن مكان الكلب، قبل أن يختطفاه ويحتجزاه داخل شقة تحت الإنشاء، تعود ملكيتها لأحدهما بالمنزل الذي يسكن به، قبل أن يتم التعدي على العامل بالضرب، الأمر الذي لم يتحمله فألقى الشاب نفسه من شرفة الشقة في محاولة الفرار منهما، ما أدى لحدوث إصابات بالغة له.

اشتراك 4 أشخاص في الواقعة

وتبين صحة الواقعة عقب إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة، وأيضًا ارتكاب المشكو في حقهما لما سبق ذكره، بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمين في الدائرة نفسها، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم.