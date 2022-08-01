السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي لـ«البولي اثيلين»

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمهندس طه الجمال من القطاع الخاص.

توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ووجّه الرئيس في هذا الإطار بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين؛ لسد احتياجات السوق المحلية من المكونات الصناعية التي تدخل في عملية التنمية والإنتاج في العديد من القطاعات الحيوية، إلى جانب تخفيض فاتورة الاستيراد.

واطلع الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الاوسط، والذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات مثل التحول الرقمي، وذلك من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من كابلات، إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه يوفر 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة عوضا عن استيرادها من الخارج.

30 خطا لإنتاج 1000 منتج

ويتكون المجمع الصناعي من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إيثيلين، ويضم 30 خط إنتاج لـ1000 منتج مختلف، ما يسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد، كما أنه يكون مطابقا للمواصفات الأوروبية ويتم اعتماد منتجاته دوليا، بما يفتح آفاق التصدير، خاصةً للدول الأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، لا سيما دول الكوميسا، ويحتوي أيضا على قطاع خاص بالتدريب والتعليم الفني، إلى جانب أنه يتم إنشاؤه في منطقة الصعيد، ومن ثم يوفر آلاف فرص العمل لأبناء الصعيد.