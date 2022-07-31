«أمين شباب الشيوخ»: الحوار الوطني دعوة جادة ومستنيرة من الرئيس

قال الدكتور محمد عمارة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، مستنيرة وجادة، ولم تتم في تاريخ مصر بهذا الشكل الفعلي لا الديكوري، مشددًا على أنها تعكس إرادة سياسية جادة للدولة المصرية.

وأضاف عمارة خلال حواره مع الإعلامي محمود سعيد، مقدم برنامج الحوار الوطني على قناة «اكسترا نيوز»: «آن الآوان للإصلاح السياسي والاهتمام بالجمهورية الجديدة التي يجب أن تتضمن كل سبل التسهيل فيما يتماشى مع العصر، كما أنّ اختيار الأكاديمية الوطنية لكي تشهد جلسات الحوار له دلالة كبيرة جدا، لأنه صرح علمي حديث يواكب التطور والرقمنة رسالة قوية جدا».

الحوار الوطني نواة للمستقبل

تابع أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الحوار الوطني نواة للمستقبل، مصر دولة شابة حوالي 65% من تعدادها قوة شبابية، وهناك إرادة سياسية جادة للتدريب والتمكين وخرجنا من الشكل الديكوري، وبدأنا نرى شبابًا في السلطة التنفيذية والتشريعية، وأصبح هناك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي، وكل ذلك يعكس الإرادة السياسية».

جلسات الحوار الوطني مدعاة للفخر

أكد أن جلسات الحوار الوطني تدعو كل مصري للفخر، وتمت فلترة أكثر من 90 ألف مقترح، وهو ما يعكس القوة التي تُدار بها الحوار، ومدى الاعتماد على الوسائل الحديثة والرقمنة والفلترة، وكل ذلك يعكس مدى استقرار وقوة الدولة المصرية، وقبل إطلاق الحوار الوطني تعرضت الدولة للهجوم، وهو ما يعبر عن نجاح الدولة، وكانت عبقرية الإعلان في 3 يوليو، كرسالة لاستكمال الإرادة الحقيقية لهذا الشعب والحفاظ على مقدراته.