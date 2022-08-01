حياة كريمة: قافلة «معاك من بدري 1» تستهدف الكشف المبكر على الإعاقات

قالت الدكتورة أميمة صالح، المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية، إنّ من أهداف المبادرة، تقديم الخدمات الطبية للأهالي في القرى، موضحة: «نحاول أن يكون هناك تنسيق بين كل الجهات المعنية ومختلف المؤسسات، مثل المحافظة والجامعة والمؤسسة ومديريات الصحة لتقديم مختلف الخدمات».

القافلة الأولى من نوعها

أضافت «صالح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج المبادرة، على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم محمود السعيد: «قافلة معاك من بدري 1، الأولى من نوعها التي تطلقها جامعة المنصورة، بهدف التشخيص المبكر على مختلف أنواع الإعاقات، من خلال خدمة المجتمع والبيئة، وتمّ فيها التنسيق والمشاركة مع مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، في القطاعين الطبي والميداني، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظة والأجهزة المعنية في شربين».

وتابعت المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية، أن المبادرة اشتملت على كل التخصصات الطبية وتقديم خدمة طبية مثل الكشف والإرشاد النفسي والأسري للمترددين، والجديد هو بروتوكول التعاون المهني بين مؤسسة حياة كريمة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبموجبه سيتم تحويل الحالات الطبية التي كانت تحتاج إلى رعاية في مستشفيات الجامعة أو المتابعة.

اتجاهان متوازيان في المحور الصحي لحياة كريمة

أكدت الدكتورة أميمة صالح المنسق الطبي لمبادرة حياة كريمة في محافظة الدقهلية، أن هناك اتجاهين متوازيين لتطوير بعض الوحدات الصحية الموجودة قرى المبادرة، سواء إنشاء وحدات جديدة أو زيادة كفاءة وتجديد وحدات صحية قائمة بالفعل، وهناك قوافل تنظمها جامعة المنصورة ومديرية الصحة في قرى المبادرة وكل المراكز البعيدة التي يكون فيها مشقة على الأهالي لتلقي العلاج.