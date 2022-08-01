«الصحة» تطلق 58 قافلة طبية مجانية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 58 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 1 إلى 10 أغسطس الجاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

القوافل الطبية المجانية تضم تخصصات كثيرة وتصرف الأدوية مجانا

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من «الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية»، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم، بمناطق مركز طبي السلام ثاني حي السلام أول محافظة القاهرة، وقراش مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وعزاقة محافظة المنيا، وسيدي شبيب مركز الضبعة محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين. ‏

5 قوافل طبية تنطلق غدا الثلاثاء

وتابع «عبدالغفار»، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى يومي 2 و3 أغسطس بمناطق 8000 فدان حي 6 أكتوبر محافظة الجيزة، وبني عدي مركز منفلوط محافظة أسيوط، وجمجرة الجديدة مركز بنها محافظة القليوبية، ووادي القمر حي العجمي محافظة الإسكندرية، ونزلة القاضي مركز طهطا محافظة سوهاج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية أخرى يومي 3 و4 أغسطس بمناطق العثمانية مركز المحلة أول محافظة الغربية، وكشوك عميرة محافظة مطروح، والشرقي سمهود مركز أبو تشت محافظة قنا، ومنشية ناصر مركز كفر سعد محافظة دمياط، وصقط الغربية محافظة المنيا، وأبو الريش بحري محافظة أسوان، والبذور مركز غرب النوبارية محافظة البحيرة، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، والعجرة مركز ببا محافظة بني سويف، ومركز شباب شندورة بحي الجناين محافظة السويس، وكفر صراوة مركز أشمون محافظة المنوفية.

ولفت «عبدالغفار»، إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 4 و5 أغسطس بمركز الحي 16 بالعاشر محافظة الشرقية، إضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى، بمناطق بشبيش مركز المحلة أول محافظة الغربية، وأبو غالب حي منشأة القناطر محافظة الجيزة، ورعاية الطفل مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى إطلاق 7 قوافل طبية أخرى يومي 6 و7 أغسطس بمناطق قاي مركز أهناسيا محافظة بني سويف، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وبني قرة مركز القوصية محافظة أسيوط، والشقر مركز كفر شكر محافظة القليوبية، واصف مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، ومناشي الخطيب محافظة الفيوم والجبيرات مركز طهطا محافظة سوهاج.

القوافل المجانية تجوب المناطق المحرومة بالمحافظات

وتابعت «الصادق»، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى يومي 7 و8 أغسطس بمناطق فارس مركز كوم امبو محافظة أسوان، أبو رماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ووحدة البصرة حي العامرية محافظة الإسكندرية.

كما سيتم إطلاق 8 قوافل طبية بمناطق الجنبيهي مركز حوش عيسى محافظة البحيرة، و مركز طبي صقر قريس حي البساتين محافظة القاهرة، والمكس مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والمشاعلة مركز أبو كبير محافظة الشرقية، وبرطباط مركز مغاغة محافظة المنيا، وأبو شحاتة بمحافظة الإسماعيلية، ونجع عبد العزيز مركز البياضية محافظة الأقصر، وذلك في يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ولفتت «الصادق»، إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في يومي 9 و10 أغسطس بمناطق أبو رواش حي كرداسة محافظة الجيزة، وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الاحمر، وعواجة مركز ديروط محافظة أسيوط، وبنجر 5 حي برج العرب محافظة الإسكندرية.

واختتمت «الصادق»، أنه سيتم إطلاق 12 قافلة طبية في يومي 10 و11 أغسطس بمناطق أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، والمرينات مركز إدفو غرب محافظة أسوان، ووادي الجوفة - وادي سهب مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء، وبسطرة «جويدة» مركز دمنهور محافظة البحيرة، وسنور محافظة بني سويف، ومركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، والحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج، ودروة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية، وعدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد، وغزالة مركز الضبعة محافظة مطروح، وحاجر خزام مركز قوص محافظة قنا.