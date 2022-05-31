عقب إعلان على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الدقهلية، أمس الاثنين، الانتهاء من تصحيح جميع أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي، أصبح الشاغل الأكبر لأولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية البحث عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022، ليتصدر البحث عنه محرك البحث العالمي جوجل، بحثًا عن النتيجة فور ظهورها لكي يطمئن الطلاب وأولياء أمورهم على نتيجة الشهادة الإعدادية لبداية التفكير باختيار مستقبل الأبناء بالتعليم الثانوي أو ببدائل التعليم الثانوي، والتي تصل إلى أكثر من 50 مدرسة للتعليم البديل عن الثانوية العامة.

إتاحة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

ومن المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية خلال ساعات، قليلة عقب اعتمادها من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ثم إعلان أوائل الشهادة الإعدادية، ويصبح رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022 متاحًا للجميع على صفحة وزارة التربية والتعليم ومحافظة الدقهلية فضلًا عن صفحات الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2022

وتقدم «الوطن» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022

وهو http://natiga.edudk.net/

والذي سيتم تنشيطة فور اعتماد النتيجة إلكترونيًا من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة، ومديرية التربية والتعليم، ويمكن للطلبة الوصول إلى رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 من خلال تلك الصفحات.

كيفية استخدام رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022

الدخول على رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2022 واختيار اسم المحافظة والإدارة التعليمية، وكتابة رقم الجلوس والاسم، ليستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة التي ستظهر إلكترونيًا بالاسم ورقم الجلوس.