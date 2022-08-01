دار الإفتاء: هناك 3 صور لصيام يوم عاشوراء (فيديو)

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن هناك صورا لصيام يوم عاشوراء، وذلك ردا على سؤالا خلال البث المباشر للدار عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك يقول: متى عاشوراء للعام الجاري وما فضل صيامها؟ وقال عثمان: من دار الإفتاء المصرية نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فأهلا ومرحبا بكم، بداية كل عام وأنتم بخير في هذا العام الهجري الجديد، نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على الأمة الإسلامية والعالم كله.

صيام يوم عاشوراء

وبخصوص صيام يوم عاشوراء أوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وهذا نغفل عنه، ونغفل عن فضله، ومن لم يستطع الصيام بعض أيام في هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، يجعل صياما فيه من أفضل الأيام في هذا الشهر صيام عاشوراء.

وتابع الشيخ عويضة عثمان: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام مسلم قال إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هذا عن صوم يوم عاشوراء.

موعد صيام يوم عاشوراء

وبخصوص موعد صيام يوم عاشوراء قال أمين الفتوى: صيام يوم عاشوراء سيكون الاثنين المقبل، ويوم الأحد يكون 9 عاشوراء، والإثنين سيكون يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم 1444 هجريا.

صور صيام يوم عاشوراء

وبخصوص صور صيام يوم عاشوراء فأوضح الشيخ عويضة عثمان أن هناك صور كثيرة لصوم عاشوراء، لكنه بين 3 صور منها وهي:

1- إن استطعت أن تصوم يوما قبله ويوما بعده فحسن اي 9 و10 و11 من المحرم.

2- وإن لم تستطع فصم تاسوعاء وعاشوراء 9 و10 من شهر المحرم.

3- وإن لم تستطع إلا صيام يوم عاشوراء فلا تضيع صيام هذا اليوم، أي صيام يوم عاشوراء منفردا.