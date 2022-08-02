«كان بيوصل ابنه».. حكاية مقتل سبعيني على يد طليق ابنته في المنوفية

الألاف من أهالي قرية الحامول بالمنوفية والقرى المجاورة لها، سيطرت عليهم حالة من الحزن، بعد سماعهم خبر فقدان أحد كبار القرية، فالجميع يشهد له بحسن أخلاقه وطيبته المعهودة، كان ضحية غدر زوج ابنته السابق، الذي استغل قيامه بتوصيل نجل المتهم من أجل رؤيته، وذلك انتقاما من زوجته السابقة.

قبل عام من الواقعة، استحالة ابنة المهندس سمير، العيش برفقة زوجها، بعد أن دبت الخلافات بينهما، مما عكر صفو حياتهما، وأرادت الانفصال منه، عارض الزوج قرار الانفصال خاصة من أجل ابنهما الوحيد الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، لم ترضخ الزوجة لهذا القرار وانفصلت عنه، حاول الزوج استرجاعها إلا أنها رفضت بشدة.

التخطيط للانتقام من الزوجة السابقة

عندما فقد الزوج السابق أمله في رجوع زوجته، راودته فكرة شيطانية خبيثة، وعزم في قرارة نفسه أن ينتقم من زوجته لعدم رجوعها له مرة أخرى، عاش الطفل مع امه في منزل جده المهندس سمير، وكان لوالده حق رؤيته متى شاء، استغل الزوج هذه النقطة وطلب رؤية ابنه في الوقت المحدد، من أجل تنفيذ مخططه الشيطاني.

مقتل المهندس على يد طليق ابنته

علامات الفرحة تظهر جليا على وجه الطفل، من أجل رؤية والده، ترجل المهندس سمير برفقة حفيده من السيارة في مركز منوف، وذهب للمكان المتفق عليه مع طليق ابنته، هنا أعمى شيطان الانتقام، بصيرة الزوج السابق، عند مشاهدته لوالد طليقته، تعدى عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض «سكين» عدة طعنات متفرقة بالجسد، مما أسفر عن سقوطه جثة هامدة، ليكن ضحية غدر طليق ابنته.

إحالة المتهم للجنايات

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام شاب بقتل والد طليقته مهندس بالمعاش أثناء ذهاب الجد بالحفيد البالغ من العمر 8 سنوات لرؤية والده في مركز منوف، وسط حالة من الصدمة من الأهالي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبص علي المتهم وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، التي أمرت بإحالة المتهم إلي محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسيتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية.

وكان قد ذكر سابقًا، أحد أقارب المهندس سمير، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول: «البقاء لله إنا إليه وإنا إليه راجعون»، معبرا عن الجريمة التي كان يخطط لها قبل وقوعها بيومين فقط، كما أكد أقارب المجني عليه أن المتهم كان نيته قتل شقيق زوجته الأكبر ولكن لم يستطيع فقام بقتل والدها انتقاما من زوجته السابقة لعدم رجوعها له بعد انفصالهما منذ أكثر من عام.