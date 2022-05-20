استمرار أعمال التطوير بسوق منوف وأرصفة شوارع مركز الشهداء بالمنوفية

تفقد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أعمال التطوير بسوق منوف العمومي «تجزئة - جملة»، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية والقضاء على الأسواق العشوائية، حيث من المقرر أن يشمل السوق 36 محلا، وقد تم الانتهاء من تركيب الصاج المعدني والهيكل الخرساني، وجاري العمل على الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات للانتهاء من كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية الميدانية لكافة أعمال المشروعات المنفذة بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة، لتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ والوقوف على نسب معدلات الإنجاز للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة طريق «منوف الشهداء»

وفي ذات السياق، جرى متابعة البدء في أعمال قطع الفرمة بالقطاع الثاني بطريق «منوف - الشهداء»، تمهيدا للبدء في أعمال الرصف بهدف رفع كفاءة الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة شارع الإسعاف، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف بالشارع بطول 300 متر، ومن تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة، حيث يربط شارع الإسعاف بين شوارع النصر وداير الناحية بسرسنا وشارع الصاغة.

تذليل العقبات التي تواجه أعمال التطوير

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية، بالنزول يوميا لمواقع العمل وتذليل العقبات التي تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة على أرض الواقع.