إحدى ضحايا سيدة المترو تروي تفاصيل الواقعة: لو معاها سلاح أبيض كانت موتتنا

بعد أن قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل «نجلاء.م»، التي تبلغ من العمر 50 عامًا، والمتهمة بالتعدي على 3 فتيات داخل إحدى عربات السيدات بالمترو؛ اعتراضا على الملابس التي ترتديها إحداهن، فور إنهاء إجراءات التصالح بينهما أمام النيابة، روت «جنة» إحدى الفتيات الثلاث تفاصيل جديدة عن الواقعة.

إحدى الضحايا تروي التفاصيل

تقول «جنة»: «وقتها كنا راجعين أنا وصديقتين من الجامعة، وبعد دخولنا لعربة السيدات جلسنا وبدأنا الحديث، وفجأة وجهت السيدة بعض الكلمات بتقولي داري دراعاتك اللي داخل واللي خارج بيبص علي جسمك، على الرغم إننا كنا في عربة السيدات ولبسنا كان كاجول ولا يثير أي التفات أبدا، السيدة لم نعرفها وتصادفنا معها صدفة في عربة السيدات، ولما اعترضنا على أسلوبها وألفاظها الخارجة، تعدت علينا بالضرب وقالتلنا: كلك علي بعضك مش عاجبني ولبسك مش عاجبني».

لو كان معاها سكين كان زماننا موتنا

وتضيف «جنة» خلال بث مباشر لـ«الوطن» أن جميع الراكبات اللاتي يجلسن داخل العربة التي حدثت بداخلها المشاجرة، جميعهت كن يقفن في في صف الفتيات ودافعن عنهن أمام السيدة، متابعةً: «بعدها تطور الأمر وانقلب إلى مشادة وضرب، وقامت بخلع الحذاء ورمتنا بيه، وقالت سايبين جسمكم للرجالة تنهش فيه، ومن طريقة افتعال المشادة معنا لو وقتها كان معاها سلاح أبيض كان زمانها مموتانا بيه».

وبعد دقائق معدودة من الواقعة، نشرت إحدى الفتيات التي تمكنت من تصوير المشهد داخل أحدى عربات المترو مقطع فيديو للواقعة، رصدت أجهزة الأمن الفيديو التي ظهر فيه بقيام سيدة بالاعتداء على فتاتين بالضرب والتوبيخ بسبب ملابسهما التي زعمت السيدة أنها غير محتشمة، وتم تداول الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وطالب عدد من رواد تلك المنصات بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك السيدة، وتمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على السيدة، وتبين أنها تقيم في دار السلام ولها معلومات جنائية وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة وأنها كانت تنصح الفتاتين فقط.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت جهات التحقيق، وأمرت بالقرار السالف ذكره.