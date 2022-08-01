عماد حسين: متفاؤل بالحوار الوطني ونتائجه ستكون مبشرة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن أعضاء مجلس الأمناء على درجة عالية من الكفاءة، وفوجئ بأداء عال من قبل المجلس، إذ تواجد نقاش موضوعي واحترام، مع الوصول لتوافقات صحيحة، وسط تقدير لمختلف الأفراد، وهذا يؤكد الوصول لنتائج مبشرة.

الحوار الوطني ليس مكانا لاستعراض العضلات

أضاف «حسين»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسية»، على فضائية «Extra News» مساء اليوم، ويقدمه الصحفي الإعلامي أحمد الطاهري، أنه منذ سنوات طويلة لم تمارس السياسة بشكل كامل، مبينا أن الحوار الوطني ليس مكانا لاستعراض العضلات مع الخروج بمخرجات تساعد الوطن، وليس فئة على حساب فئة.

نقاش 5 ساعات في المحور الاجتماعي

أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المحور السياسي جرى الاتفاق عليه، لكن المحور الاجتماعي استمر النقاش فيه 5 ساعات، بحضور ضياء رشوان، وحينها تم الخروج باللجان الأساسية لهذا المحور، مع تحديد لجان المحور الاقتصادي الأربعاء المقبل، وهي أحد أهم الجلسات المنتظرة.

ولفت إلى أن اللجنة هدفها التنظيم، والاستعانة بخبراء من مختلف الأشخاص، من أجل التوصل لحلول ناجحة بعد نقاش طويل، متابعا: «أنا متصور هتبقي في مخرجات جيدة ترضي الجميع، وعدد كتير من المحسوبين على المعارضة داخل المجلس قالوا إحنا سعداء بلغة الحوار المستمرة حتى الآن بين السادة الأعضاء».