ضياء رشوان: الإفراج عن 700 شخص منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، لافتا إلى أن العفو عن بعض المحبوسين بأحكام نهائية وفقا للدستور هو من اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لما أقره الدستور.

الرئيس السيسي استخدم صلاحياته في العفو الرئاسي

وأوضح «رشوان»، خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» والمذاع على فضائية «ETC»، أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته في الفترة الأخيرة وأفرج عن عدد كبير من المسجونين وفقا لأحكام نهائية، لافتا إلى أن المحبوسين على ذمة قضية أو تحقيق يكون التصرف معهم للنيابة العامة أو المحكمة المختصة فقط، وقد بلغ إجمالي المفرج عنهم منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني ووجود قرارات عفو رئاسي بعد إعادة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا فقط تجاوز عددهم الـ700 شخصا تم الإفراج عنهم بقرارات من النيابة العامة وبعفو رئاسي.

أسماء المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

وأشار «رشوان» إلى أن المفرج عنهم اليوم هم هشام فؤاد محمد عبد الحليم ، عضو نقابة الصحفيين، قاسم أشرف قاسم أحمد، أحمد سمير عبد الحي علي، طارق النهري حازم حسن، عبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، طارق محمد المهدي صديق، خالد عبد المنعم صادق صابر، موضحا أن القرار بالعفو يفسح الطريق أمام الحوار الوطني كي يدور في أجواء مريحة ويشعر الجميع بأن الدولة تتجه حقيقيا لتوسيع المجال العام بناء على قرارات الرئيس والنيابة العامة.

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، أنه بعد الإفراج عن هشام فؤاد يصبح بذلك عدد المحبوسين من أعضاء نقابة الصحفيين الإجمالي 7 أشخاص فقط، بالإضافة لبعض ممارسي الصحافة ولكنهم ليسوا من أعضاء النقابة ويصل عددهم إلى 7 آخرين.