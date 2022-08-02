مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.. طائرة مسيرة أنهت قصة أخطر رجل في العالم

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة نفذتها المخابرات الأمريكية على مبنى سكني في العاصمة الأفغانية كابول نجحت خلاله في القضاء على المطلوب رقم 1 في العالم، والذي خصصت له الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مكافأة لمن يساعد في القبض عليه بلغت 25 مليون دولار أمريكي.

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

وبعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري تعتبر الولايات المتحدة قد نجحت في القضاء على زعيمي تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري حيث قتل بن لادن في عهد باراك أوباما بينما قتل الظواهري في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان أيمن الظواهري هو المطلوب رقم واحد في العالم، حيث خلف بن لادن في زعامة تنظيم القاعدة وذلك قبل إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في مفاجأة غير متوقعة.

حركة طالبان تعترض على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

وكان حركة طالبان قد أعلنت اعتراضها على الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية، قبل أن يعلن أن هذه الغارة تسببت في مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وقالت حركة طالبان في تصريح عبر كبير متحدثي حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الغارة الأميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل، واعتبرها أنها انتهاكاً لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة، وأن العملية تتعارض مع مصالح أميركا في أفغانستان حسبما ذكرت «سكاي نيوز».

غارة أمريكية تسببت في مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

وكانت غارة أميركية في مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان، ونقلت «سكاي نيوز» عن مسؤلين أمريكيان لم يٌكشف عن هويتهم صرحوا لوكالة رويترز، أن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع وأن الضربة وقعت في كابول يوم الأحد ولم تٌذكر أي تفاصيل عن العملية.

وأعلن البيت الأبيض أن هناك استعدادات لإلقاء كلمة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يعلن خلالها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.