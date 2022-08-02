القصة الكاملة لمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري.. رسالة ومكافأة

بعد 21 عاما من أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وما أعقبها من الاجتياح الأمريكي لأفغانستان، وإعلانها مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أسامة بن لادن، في عملية أمريكية في باكستان في 2011، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري «71 عامًا»، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار، في أفغانستان، نهاية الأسبوع الماضي.

غارة أمريكية تنهي حياة أيمن الظواهري

وفي يونيو من العام الماضي، أشار تقرير لمنظمة «الأمم المتحدة»، إلى أن موقع أيمن الظواهري، في مكان ما في المنطقة الحدودية لـ أفغانستان وباكستان، وفجر اليوم الثلاثاء، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مقتل أيمن الظواهري، نهاية الأسبوع الماضي، في غارة أمريكية بأفغانستان، فيما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن مسؤولين، لم تسمهم، تأكيد مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الهجوم الذي أدى إلى مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، استهدف منزلا سكنيا في العاصمة الأفغانية «كابول». ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤولين أن القيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي قتل في أفغانستان هو زعيم التنظيم المتطرف أيمن الظواهري.

وفي وقت سابق، عمل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، كطبيب شخصي لزعيم التنظيم السابق، أسامة بن لادن.

الظواهري أشرف على هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية

بدورها، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مسؤول أمريكي قوله إن بلاده تعتقد أن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري قُتل في غارة أمريكية خلال نهاية الأسبوع في أفغانستان، وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن بلاده نفذت عملية ناجحة ضد هدف مهم لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في أفغانستان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح مسؤول أمريكي كبير، أن العملية الأمريكية، لمكافحة الإرهاب، كانت ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين.

واشنطن: مكافأة 25 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الظواهري

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن أيمن الظواهري، أحد أكثر الإرهابيين المطلوبين في العالم، المشرف على هجمات 11 سبتمبر2001 الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، عرضت مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى القبض على زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وقالت وسائل إعلام، إن الغارة التي يعتقد أن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، قتل فيها نفذتها المخابرات المركزية الأمريكية «سي آي أيه» بواسطة طائرة بدون طيار، فيما أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن الرئيس جو بايدن سيدلي بتصريحات بشأن عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب، فيما لم تذكر الرئاسة، زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري.

محللون أمريكيون: الظواهري قتل بصاروخ من طراز «آر إكس 9»

وفي أفغانستان، أوضحت حركة «طالبان»، أن «واشنطن» شنت هجوما بطائرة مسيرة على مبنى سكني في العاصمة «كابول»، يوم الأحد الماضي، وأدانت الحركة التي تسيطر على البلاد، الهجوم، باعتباره انتهاكا للمبادئ الدولية واتفاق 2020 المتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وفي سياق متصل، قال محللون أمريكيون، إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري قتل بصاروخ من طراز «آر إكس 9» المخصص لتقليل الأهداف الجانبية الكبيرة.

وفي تعليق على الغارة الأمريكية، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، إن مقتل أمين الظواهري يعتبر رسالة للإرهابيين.