الحكومة تعد إصدارا عن الآفاق الصناعية.. أولها عن «الاقتصاد الأخضر»

يعتزم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إصدار تقرير دوري جديد يصدر عنه، بدورية صدور ربع سنوية، حيث ستصدر كل 4 أشهر، تحت عنوان «آفاق صناعية».

ويفتتح «مركز المعلومات»، الدورية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بموضوع العدد عن «الصناعة الخضراء»، تزامناً مع توجهات الدولة المصرية بالاتجاه إلى «الاقتصاد الأخضر»، واستضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية «COP 27»، المزمع انعقادها في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل.

الصناعة الخضراء تحد من التأثير السلبي للعمليات الصناعية

وتعمل «الصناعة الخضراء» على الحد من التأثير السلبي للعمليات الصناعية على قطاعات البيئة المختلفة، وصحة الإنسان، فضلاً عن العمل على تحسين كفاءة الطاقة، عبر تقنيات إعادة التدوير، والحد من المخلفات.

ودعا «مركز المعلومات»، الراغبين في الكتابة العدد الأول من دورية «آفاق صناعية»، حول ملف «الصناعة الخضراء»، في إرسال المواد التحريرية الخاصة بهم، على أن يتم نشر الموضوعات المتميزة منها، شريطة ألا تزيد المقالات والمواد المرسلة للنشر في الدورية عن 1600 كلمة.

«معلومات الوزراء» يستقبل المساهمات للنشر حتى يوم 7 أغسطس المقبل

وأعلن «المركز»، في منشور له، عن أنه سيتم استقبال المساهمات على بريد إلكتروني خاص بالمركز، وهو ij@idsc.net.eg، على أن يكون أخر موعد لإرسال المقالات والموضوعات للنشر، هو يوم الأحد 7 أغسطس المقبل.

كانت وزارة البيئة أعدت في وقت سابق دليل استرشادي للمناطق الصناعية المستدامة، كما أعدت أدلة للحد من التلوث الصناعي في عدة قطاعات، هي كلاً من الزيوت والصابون، والسيراميك، والنسيج، والبويات، والأسمنت، والصناعات الغذائية.

وحسب تقارير «الوزارة»؛ فإن الصناعة الخضراء، تضمن خفض الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في مواجهة التغيرات المناخية، وتنشئ مجتمع أعمال يقوم على «الإنتاج الأنظف»، وفتح مجالات للاستثمار الأخضر، فضلاً عن إعادة استخدام المخلفات الصناعية.