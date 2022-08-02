نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن برقم الجلوس في 3 خطوات فقط

يقدم موقع الوطن نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن برقم الجلوس في ثلاث خطوات فقط، والتي ينتظرها الملايين من الطلاب وأولياء الأمورعلى مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم اعتماد وإعلان النتيجة في الأسبوع الأول لشهر أغسطس الجاري.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويقدم موقع جريدة الوطن خدمة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي، من خلال تخصيص رابط للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن برقم الجلوس، في 3 خطوات بسيطة، وهي الدخول على الرابط، ثم ملئ البيانات الموجودة، وبعد ذلك الضغط على تسجيل، وينتظر الطالب بعد ذلك، وصول النتيجة إليه فور اعتمادها مباشرة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي.

ومن خلال الرابط الذي خصصته جريدة الوطن، يمكن للطالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، تسهيلًا على الطلاب وأسرهم.

نتيجة الثانوية العامة تفرز الطلاب وقدراتهم

وطورت وزارة التربية والتعليم في امتحانات الثانوية العامة 2022، ليس فقط بأسئلة الاختيار من متعدد، ولكن أيضا في فلسفة إعداد الأسئلة نفسها، حتى يتم قياس الفهم والتفكير ومخرجات التعلم، بحسب ما أكدته مصادر في الوزارة، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية ستفرز الطلاب بحسب قدرات ومهارات كل طالب في التفكير والفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على أن كل طالب سيحصل على حقه كاملًا من خلال نتيجة الثانوية العامة 2022.