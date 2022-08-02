ماذا قال الظواهري في آخر ظهور له قبل استهدافه؟.. «دافع عن سيدة هندية»

أعلنت مصادر أمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري في غارة جوية استهدفت مقر إقامته بالعاصمة الأفغانية كابول نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، منذ استعادة حركة «طالبان» السيطرة على البلاد في أغسطس الماضي، شعر تنظيم القاعدة الإرهابي بمزيد من بالراحة في الداخل، ما دفع الظواهري للانتقال إلى العاصمة الأفغانية كابول، وهو المكان الذي تم استهدافه به.

الظهور الأخير لأيمن الظواهري

الظهور الأخير للإرهابي أيمن الظواهري، قبل استهدافه من جانب القوات الأمريكية، كان في أبريل الماضي، بعد انتشار شائعة وفاته بشكل كبير، واختفاء أي مؤشرات تدل على أنّه لا يزال حيا في ذلك الوقت، وحينها ظهر زعيم تنظيم القاعدة، في فيديو نشرته مؤسسة السحاب التابعة للتنظيم الإرهابي.

فيديو الظواهري الأخير تحت شعار حرة الهند

مقطع الفيديو المنشور للظواهري تم بثه تحت شعار «حرة الهند»، يشيد فيه بامرأة هندية مسلمة تحدت حظر ارتداء الحجاب في فبراير الماضي، في محاولة من التنظيم إلى التأكيد على أنّه ما زال على قيد الحياة حينها.

وفي آخر ظهور له، بدا الظواهري وهو يرتدي وشاح الرأس الأبيض التقليدي، وإلى جانبه ملصقا وصفه بـ«سيدة الهند النبيلة»، وأثار المقطع المصور خطر وجود القاعدة في أفغانستان.

وفي الفيديو ذاته، طالب زعيم التنظيم الإرهابي أيمن الظواهري، المسلمين في الهند، بانتفاضة لوقف الانتهاكات العنصرية الممارسة ضدهم، بحسب ما قاله في الفيديو الذي بثته مؤسسة السحاب التابعة للتنظيم الإرهابي.

تفاصيل استهداف الظواهري

وكشف مسؤولون تفاصيل استهداف الظواهري، قائلا إنّه كان في شرفة منزل عند استهدافه بصاروخين تم إطلاقهما من طائرة مسيّرة، وكان أفراد عائلة الظواهري معه في المنزل، إلا أنّهم لم يصابوا بأذى ولم يقتل في العملية سوى الظواهري، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي بايدن ونقلته وكالات الأنباء العالمية ومنها رويترز.