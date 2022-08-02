رحلة أيمن الظواهري من «الإخوان» إلى «القاعدة».. اعتقل في عمر 15 عاما

رحلة إرهابية بدأها في عمر مبكرة باعتنناق الفكر الجهادي والتكفيري، المرحلة الأولى كانت عند القبض عليه لأول مرة في سن الـ15 عام لانضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي في ستينيات القرن الماضي، ثم امتدت الرحلة حتى أصبح أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الأشهر عالمياً، والتي أكدت وسائل إعلام أمريكية، أمس، مقتله في غارة أمريكية على أفغانستان لطائرة بدون طيار.

الرحلة من الإخوان إلى تنظيم القاعدة

سلك أيمن الظواهري طريق جماعة الإخوان حتى وصل إلى تنظيم القاعدة، حيث انخرط الظواهري في نشاطات حركات الإسلام السياسي في سن مبكرة، وهو لا يزال في المدرسة، وقد اعتقل في سن الـ15 عاما، لانضمامه لجماعة الإخوان المحظورة.

تشبع الظواهري بالفكر التكفيري في بداية حياته داخل جماعة الإخوان التي كانت تمارس نشاطها سريًا أنذاك، ولم يمنعه نشاطه السياسي من دراسة الطب في في جامعة القاهرة، التي تخرج منها في عام 1974.

مشاركة أيمن الظواهري في تأسيس تنظيم الجهاد

بعد محطة الإخوان، انتقل أيمن الظواهري إلى محطة جديد، حيث شارك في تأسيس تنظيم الجهاد الإرهابي، والذي أصبح أميره بعد ذلك عمر عبدالرحمن، واستمر الظواهر في تنظيم الجهاد حتى غادر إلى أفغانستان وبدأت رحلته مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

انضمام أيمن الظواهري لتنظيم القاعدة الإرهابي

حصل أيمن الظواهري عام 1978 على درجة الماجستير في الجراحة، وفي الفترة من 1980 إلى 1981 سافر كعامل إغاثة مع الهلال الأحمر إلى بيشاور في باكستان حيث عالج اللاجئين المتضررين من الحرب الأفغانية.

قام أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة التي أعلنت أمريكا مقتله، بعدة رحلات عبر الحدود حتى وصل إلى أفغانستان، وأصبح الساعد الأيمن لبن لادن والمنظر الرئيسي لتنظيم القاعدة، وقد رأى المتخصصون والخبراء أن أيمن الظواهري كان من العناصر الأساسية وراء هجمات 11 سبتمبر 2001، إذ كان اسمه آنذاك ثانياً بعد بن لادن في قائمة تضم 22 من أهم الإرهابيين المطلوبين للولايات المتحدة، حتى أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري لتنتهي الرحلة.

وقال أحمد بان، المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية بمثابة الجماعة الأم لكل التنظيمات المتطرفة في مصر والعالم، ومن بينها تنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن بداية الظواهري داخل الجماعة "ليس أمراً مستغرباً، لأن الإخوان الوعاء الفكري والتنظيمي لبقية التنظيمات".