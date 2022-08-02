ترحيب «جمهوري وديمقراطي» بمقتل الظواهري.. وأوباما: تقدير لقيادة بايدن

قال الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، مساء أمس الاثنين، إن الهجوم الناجح الذي استهدف زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، في أفغانستان، تقدير لقيادة الرئيس الحالي جو بايدن، ولعملاء المخابرات الذين عملوا منذ عقود لهذه اللحظة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

أوباما: من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب

وكان بايدن، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار، استهدفت منزل في العاصمة الأفغانية «كابول».

وأضاف أوباما، إن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان، معربا عن أمله في أن يوفر قدراً صغيراً من السلام لعائلات 11 سبتمبر 2001 ولكل شخص آخر عانى على يد تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

وقال مسؤول في إدارة بايدن، قبل تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري كان تهديدًا نشطًا للأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن مقتله ضربة كبيرة للغاية للتنظيم المتطرف.

ماكونيل: ممتن للمحترفين من المخابرات ومكافحة الإرهاب

بلدوره، أوضح زعيم الديمقراطيين في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، تشاك شومر، إن قتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري إنجاز كبير لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وقال زعيم الجمهوريين بمجلس «الشيوخ»، ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، إن العالم مكان أفضل وأكثر أمانا من دون زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، معربا عن امتنانه للغاية للمحترفين من المخابرات ومكافحة الإرهاب الذين أمضوا عقودًا في مطاردة القاتل الإرهابي.

عودة عناصر «القاعدة» الإرهابي إلى أفغانستان تشكل تهديدا

وأشار ماكونيل، إلى أن بايدن يستحق الثناء لموافقته على الضربة، إلا أن عودة أيمن الظواهري إلى وسط مدينة «كابول» تشير إلى أن أفغانستان أصبحت مرة أخرى غابة رئيسية للنشاط الإرهابي بعد قرار الرئيس الأمريكي سحب القوات الأمريكية.

وتابع ماكونيل قائلا، إن مقتل الظواهري يشكل نجاحًا، لكن عودة عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي إلى أفغانستان تشكل تهديدًا متزايدًا كان متوقعًا ويمكن تجنبه، مشيرا إلى حاجة الإدارة الأمريكية إلى خطة شاملة لإعادة بناء قدرة واشنطن على مكافحة التنظيم.

مكارثي: العالم أصبح مكانا أكثر أمنا بعد مقتل الظواهري

ورحب الجمهوريون بمقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، وتساءلوا عن كيفية عيشه مع في كابول، وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن مقتل الظواهري يلقي الضوء أيضًا على احتمال عودة ظهور التنظيم المتطرف في أفغانستان بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الكارثي قبل عام

وأضاف زعيم الجمهوريين، أن العالم أصبح مكانا أكثر أمنا بعد مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، مشيرا إلى أن عودة الإرهاب إلى أفغانستان يحتاج خطة شاملة لمعالجته

وأضاف زعيم الجمهوريين، أن عودة زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، للعاصمة الأفغانية « كابول» دليل على أن أفغانستان عادت محطة رئيسية للإرهاب

مسؤول أمريكي: مقتل الظواهري ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي

بدوره، أشار السناتور الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، إلى أن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري يعتبر رسالة للمتطرفين، وفي وقت سابق، أشار مسؤول أمريكي، إلى أن مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري ضربة كبيرة للتنظيم الإرهابي.

عربيا، رحبت الرياض، بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في أفغانستان،

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن زعيم تنظيم «القاعدة» اللأرهابي، أيمن الظواهري، يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من دول العالم الأخرى قتل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.