الداخلية تضبط المتهم بدهس الطفل عمر في أبو رواش: «مكانش قصدي»

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة اعتداء مستأجر سيارة على طفل ما تسبب في قتله، وبفحص الفيديو تبيّن أنّ مركز شرطة كرداسة التابع لمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من مواطن يقيم في الدائرة ذاتها، بإصابة نجله (7 أعوام)، عقب اصطدام سيارة يقودها شخصًا يقيم في الدائرة ذاتها، ونقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة هناك.

ضبط المتهم

«رعونة شاب بسيارة مستأجرة تغتال براءة الطفل عمر بأبو رواش».. عنوان الفيديو الذي وثّق الواقعة، وبدأت بعده وزارة الداخلية تقنين إجراءاتها، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وسيارته المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

الأجهزة الأمنية واجهت المتهم بفعلته، التي قال إنّه ارتكبها دون عمد، وبعدها أبلغ المستشفى بـ وفاة الطفل إثر الإصابات البالغة التي تعرض لها، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة على لسان والدة الضحيّة

وفي وقت سابق، روت والدة الطفل «عمر» تفاصيل الواقعة لـ«الوطن»، قائلة إنّ ابنها نقل إلى مستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج بعد إصابته في الحادث، وهناك تبيّن أنّه تعرض لإصابات بالغة، حيث أوضحت الفحوصات أنّه يعاني من نزيف وارتجاج في المخ، وكسر في قاع الجمجمة، وتجمع دموي في البطن، وكدمات وكسور في أنحاء جسده، ما تطلب نقله إلى مستشفى الهرم في حاله حرجة، وحجزه في العناية المركزة 8 أيام، قبل وفاته.

وأوضحت الأم المكلومة، أنّ المتهم يعيش في ذات القرية التي يعيشون بها، وصدم ابنها بسيارة مستأجرة لا يملكها، معربة عن أملها في أن ينال المتهم أقصى عقوبة ويُحكم عليه بالإعدام شنقا: «موت نور عيني، كان ديما يمشي في الشارع بسرعة ومش عامل حساب للأطفال ولا غيرهم».