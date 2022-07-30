قرار جديد في ثاني جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 شباب

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بدهس 4 أشخاص بالخطأ بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، إداريا.

إخلاء سبيل مصطفى هريدي

وكانت النيابة العامة، أمرت في وقت سابق، بإخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه في تصادمه بـ4 أشخاص، عن طريق الخطأ بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بورود إخطار من قسم شرطة الشيخ زايد يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة القسم بمنطقة السادس من أكتوبر، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمكان وقوع الحادث تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتم ضبطه والسيارة واتُخذ حياله كافة الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وبعد ورود التقرير الطبي الخاص بالمصابين، تبين أن المصابين هم «عبد الله محمد، كسر في الجمجمة، وعبد الله سيد، كسر في الفقرة الثالثة والرابعة من القطانية، وبلال ماهر، كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش في الجسم، وفيما يخص التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي تبين أنه مصاب بعدة إصابات متفرقة في الوجه، والتي على إثرها دخل لغرفة العمليات لإجراء جراحة عاجلة، ولكن كانت حالته مستقرة، وتمّ التحقيق معه من قبل النيابة العامة.

وخلال إجراء النيابة العامة لإجراءاتها بالسماع لأقوال المجني عليهم والمصابين في الحادث، تبين أنهم كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وتفاجأوا بالمتهم مصطفى هريدي تصطدم سيارته بهم من الخلف، بعدما كان يسير بسرعة عالية بشكل كبير، وهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة لعبور مطب.