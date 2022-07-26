مصرع ربة منزل وطفلة وإصابة طالبة في حادث دهس بالقليوبية

لقيت ربة منزل وطفلة مصرعهما، وأصيبت طالبة، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بهم أثناء عبورهم طريق «السلام»، أمام منطقة حي الكويتي، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثتين والمصابة إلى مستشفى السلام بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إخطار أمني بوقوع حادث دهس بالخانكة

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق السلام أمام حي الكويتي دائرة المركز وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل وطفلة وإصابة طالبة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه حال سير سيارة ربع نقل، قيادة «أحمد م. ع.»، 29 سنة، سائق، ومقيم القاهرة، بطريق السلام أمام حي الكويتي، فوجئ بعبور كل من «س. ع. ر.»، 34 سنة، عاملة بمصنع، متوفية، و«إیمان ع. ف.»، 11 سنة، متوفية، وشقيقة الثانية «هايدي ع. ف.»، 17 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالمخ واضطراب بدرجة الوعي، وجميعهن من المقيمات بمدينة السلام في القاهرة، ولم يتمكن من مفاداتهم، فاصطدم بهم مما أدى إلى وقوع الحادث.

نقل المصابة وجثتي المتوفيتين لمستشفى السلام

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى السلام العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، وكذلك نقل المصابة لمستشفى السلام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.