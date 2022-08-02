خريطة الظواهر الفلكية في أغسطس 2022.. أبرزها زخة شهب البرشاويات

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التفاصيل الكاملة لأهم الظواهر والأحداث الفلكية مع قراءة في سماء الليل خلال شهر أغسطس 2022.

أهم الظواهر الفلكية في أغسطس 2022

وقال الدكتور أشرف تادرس، بقسم الفلك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر «فيسبوك»، إن هناك مجموعة من الظواهر الفلكية التي ستزين سماء مصر والوطن العربي خلال الشهر الجاري.

اقتران عطارد وقلب الأسد

يقترن كوكب عطارد مع نجم قلب الأسد في 4 أغسطس الجاري.

اقتران الزهرة وبولوكس

يقترن كوكب الزهرة مع النجم بولوكس في برج الجوزاء في 7 أغسطس.

القمر وقلب العقرب

يقترن القمر مع النجم أنتاريوس (قلب العقرب) المائل إلى الحمرة، في 7 أغسطس 2022.

اقتران القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل في الفترة بين 11 و12 أغسطس.

بدر شهر محرم

يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 10 إلى 13 أغسطس، أما البدر الكامل فسيكون في 12 أغسطس، حيث يكتمل قرص القمر ويبلغ لمعانه 99.9 %، وفقًا لما ذكره «تادرس».

زخة شهب البرشاويات

هي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم، حيث يصل عددها إلى 60 شهابًا في الساعة عند الذروة، وتحدث في الفترة بين 11 و13 أغسطس.

زحل في التقابل مع الشمس

سيكون كوكب زحل (جوهرة المجموعة الشمسية ذو الحلقات) في أفضل وضع له بالنسبة للأرض في 14 أغسطس، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس.

اقتران القمر والمشترى

يقترن القمر مع كوكب المشترى في الفترة بين 14 و15 أغسطس.

اقتران الزهرة وخلية النحل

يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، في 17 أغسطس.

اقتران القمر والمريخ والثريا

يقترن القمر مع كوكب المريخ والحشد النجمي الأخوات السبع (الثريا) Pleiades، في يومي 19 و20 أغسطس.

اقتران القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم، في 24 أغسطس.

القمر والزهرة وخلية النحل

يقترن القمر مع كوكب الزهرة والحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان لفترة قصيرة، في 25 أغسطس.

القمر الجديد (محاق شهر صفر)

يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في 26 أغسطس.

عطارد في أقصى استطالة

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 27.3 درجة من الشمس، في 27 أغسطس.

القمر وعطارد

يقترن القمر مع كوكب عطارد في يوم 29 أغسطس.

وتابع «تادرس»: «يجب التنويه بأن جميع مشاهدات الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان، أو نشاطه اليومي على الأرض، باستثناء الظواهر النهارية مثل كسوف الشمس أو مرور كوكب عطارد أو الزهرة أمام قرص الشمس، حيث أن النظر إلى الشمس بالعين المجردة يضر العين كثيرًا، أما باقي الظواهر الفلكية فتحدث ليلا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة».