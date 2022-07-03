حقيقة وجود ظواهر فلكية في أول أيام عيد الأضحى 2022 بمصر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود عدد من الظواهر الفلكية في أول أيام عيد الأضحى 2022 في مصر، الموافق 9 يوليو الجاري السبت المقبل.

وقال القاضي: «يوم العيد وفقاً للحسابات الفلكية لاتوجد أي ظواهر و لكن يوم وقفة عرفات 8 يوليو الجاري ستكون هناك إحدى الظواهر الفلكية، وهي تتعلق بكويكب هيجيا، حيث سيبعد بمعدل 5.49 درجة جنوباً عن مركز القمر.

وأضاف أن ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 يوليو سيبعد كويكب هيبي بمعدل 9.02 جنوباً عن مركز كوكب الزهرة.

أول ايام عيد الأضحى 2022 في مصر

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،أن أول ايام عيد الأضحى 2022 في مصر سيكون السبت المقبل 9 يوليو الجاري، على أن يكون يوم الجمعة المقبل موعد وقفة عرفات 2022، لافتا إلى أن المعهد يمتلك الإمكانيات والقدرات العلمية والبشرية والإمكانيات التي تؤهله لرصد الأهلة ومتابعة الشهور العربية بدايتها ونهايتها، وهناك تنسيق تام بين المعهد و الجهات المختصة و المسئولة عن الأحداث الفلكية في المنطقة .

عيد الأضحى 2022 في مصر

وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية مواعيد صلاة عيد الأضحى 2022، حيث ستكون محافظة القاهرة: الساعة 5: 26 صباحاً ، و بالنسبة لمحافظة الجيزة: الساعة 5: 26، ومحافظة الإسكندرية: الساعة 5: 28، ومحافظة بورسعيد: الساعة 5: 19، ومحافظة السويس: الساعة 5: 21، ومحافظة العريش: الساعة 5: 13، ومحافظة الطور: الساعة 5: 20، ومحافظة سانت كاترين: الساعة 5: 18، ومحافظة طابا: الساعة 5: 13.