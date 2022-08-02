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مسؤول بـ«البحيرة»: زيارة رئيس الوزراء انتهت بإهداء قافلة طبية إلى المحافظة

كتب:

نرمين عفيفي
01:28 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
مشروعات مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

مشروعات مبادرة حياة كريمة بالبحيرة

قالت الدكتورة منار نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إنّ الجميع في المحافظة سعيد بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مركز وادي النطرون على طريق (القاهرة - الإسكندرية) أمس، موضحة أنّ رئيس الوزراء استهل زيارته بتفقد مقر سكن كريم، وهو عبارة عن 4 عمارات داخل القرية تضم حدائق بشكل ملائم لطبيعة الريف وحياة المواطنين هناك، ثم زيارة مجمع خدمات كفر داوود الذي انتهى بنسبة 100%، ومركز تنمية الصحة والأسرة بمركز كفر داوود، الذي يضم خدمات صحية واجتماعية، مثل مشغل للسيدات وحضانة للأطفال والتدخلات العلاجية والعلاج الطبيعي والكشف المبكر.

قافلة طبية من مجلس الوزراء

وأضافت نائب محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّه الدكتور مدبولي أجرى زيارة أمس إلى المجمع الزراعي بكفر داوود، الذي يضم كل الخدمات التي لها علاقة بالسماد والتقاوي، وهو نفس فكرة الجمعيات الزراعية الحالية، وكل هذه المشروعات انتهت بنسبة 100%.

وأوضحت بلبع، أنّ رئيس الوزراء أنهى جولته أمس، بإهداء قافلة طبية مقدمة من رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة طنطا، إلى المحافظة، خلال زيارته إلى إحدى مدارس وادي النطرون، وأنهى جولته بالمؤتمر الصحفي الذي أشاد خلاله بالمشروعات القومية التي نفذتها المحافظة في إطار المبادرة.

حزم الحماية الاجتماعية

واستكملت نائب محافظ البحيرة، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نوه خلال حديثه عن حزم الحماية الاجتماعية المقررة إطلاقها بنهاية شهر أغسطس الحالي.

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