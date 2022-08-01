«حياة كريمة» في البحيرة تعلن تنفيذ 8000 مشروع بـ44 مليار جنيه

قال مهند الجيار منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، إنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد المشروعات الخاصة بالمبادرة، إذ إنّ البحيرة من أكبر محافظة البحيرة من أكبر المحافظات التي تحظى بعدد كبير من المشروعات، بواقع 8 آلاف مشروع وتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه، في 6 مراكز، بالمرحلة الحالية.

وأضاف الجيار، في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، من تقديم لبنى عسل، أنّ رئيس الوزراء كان في جولة تفقدية بوادي النطرون أحد المراكز المدرجة في مبادرة حياة كريمة؛ للوقوف بشكل شخصي على الأعمال التي تنفذ، منوهًا بوجود قطاعات عدة مثل التنمية المحلية والخدمات العامة والصرف الصحي ومياه الشرب وقطاع الكهرباء والتعليم والقطاع الصحي.

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة بالبحيرة، بأن هناك العديد من المشروعات في محافظة البحيرة بلغت نسب التنفيذ فيها في المرحلة الحالية لنسب تقارب من 90% إلى 100% مثل المجمعات الخدمية التي تغطي كل قرى المراكز المدرجة في المرحلة الحالية، حيث تؤدي العديد من الخدمات مثل الشهر العقاري والتموين وخدمات التضامن الاجتماعي.

نسب تنفيذ عالية في المشروعات

وأشار إلى أنّ هناك بعض المشروعات الأخرى التي وصل فيها نسب تنفيذ عالية بمشروعات المجمعات الزراعية الخاصة بأداء الخدمات الزراعية للمواطنين في القرى، إضافة إلى مشروعات قطاع التعليم وهي عدد من الأبنية التعليمية في عدد من المراكز، وبلغت نسب كبيرة جدًا تخطت 85% من عدد المشروعات المدرجة في المرحلة الحالية.

النزول بكثافة الفصول لـ40 طالبا

وأكد مهند الجيار منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة، أنّهم يستهدفون النزول بكثافة الفصول من 60 طالبا للفصل الواحد إلى 40 طالبا في المرحلة الحالية.

وشدد على أنّ المبادرة أثبتت وجهة نظر القيادة السياسية بشكل كبير، فيما يتعلق بتوطين الصناعات، حيث تم استخدام مواد خام من الإنتاج المحلي في العديد من المشروعات وهو ما ساعد على العمل في استمرار العمل في المشروعات الحالية رغم الأزمات الخارجية، مضيفا: «بنهاية شهر سبتمبر سنكون انتهينا من تنفيذ المشروعات، عدا بعض مشروعات الصرف الصحي التي سننهيها في نهاية العام الحالي».