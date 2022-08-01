مدبولي يستمع إلى شرح موقف «حياة كريمة» في البحيرة.. 1498 مشروعا في 6 مراكز

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لشرح حول الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير وتنمية الريف المصري بالمحافظة، من العميد أحمد زكي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرف على مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، في مستهل زيارته لمحافظة البحيرة، صباح اليوم.

وأشار العميد أحمد زكي، إلى أنّ إجمالي عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة البحيرة يصل إلى 1498 مشروعا، موزعة على 6 مراكز، بمعدل تنفيذ تبلغ نسبته 75,5%.

مشروعات حياة كريمة في المجالات المختلفة

وخلال عرضه، أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، عدد المشروعات بكل قطاع، حيث يضم قطاع مياه الشرب 101 مشروع، فيما يصل عدد مشروعات الصرف الصحي إلى 696 مشروعا، وقطاع الصحة 218 مشروعا، كما يبلغ عدد المشروعات في قطاع الشباب والرياضة 168 مشروعا، وفي قطاع التضامن الاجتماعي 23 مشروعا، ومشروعات قطاع التنمية المحلية 42 مشروعا، أما قطاع الري فيشمل 53 مشروعا، ويشهد قطاع الزراعة تنفيذ 42 مشروعا، كما يحظى قطاع الكهرباء بتنفيذ 72 مشروعا، إضافة إلى قطاع الطرق الذي يشهد تنفيذ 83 مشروعا في المراكز المستهدفة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات محافظة البحيرة، أوضح العميد أحمد زكي أنّ عدد المشروعات التي بدأ العمل في تنفيذها يبلغ عددها 1428 مشروعا من بين إجمالي المشروعات المستهدفة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 502 مشروع، وبلغت نسبة البدء في المشروعات 93.2%، بينما بلغت نسبة التنفيذ 75.5%.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، أنّ عدد المشروعات في مجال التنمية المحلية بلغت 42 مشروعا لإقامة مجمعات خدمات للمواطنين تم تنفيذها بنسبة 100%، في كل من دمنهور، ووادي النطرون، وأبو المطامير، وحوش عيسى، وكفر الدوار، وأبو حمص.

مشروعات الري

وفيما يتعلق بقطاع الري، أوضح العميد أحمد زكي أن هناك 53 مشروعا تم البدء في تنفيذها، وتشمل إنشاء 42 كوبري جديد، بالإضافة إلى رفع كفاءة 11 كوبري، حيث تم الانتهاء من 42 مشروعا بمتوسط نسبة تنفيذ تصل إلى 98.3%.

وفي مجال الشباب والرياضة، أشار العميد أحمد زكي إلى أنّ هذا القطاع يشهد تنفيذ 168 مشروعا بالمراكز المستهدفة تتضمن إنشاء 100 مركز شباب، ورفع كفاءة 68 مركزا، حيث تم الانتهاء من 140 مشروعا منها بمتوسط تنفيذ نسبته 98.3%.

مشروعات الزراعة

كما تطرق رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات في مجال الزراعة بمبادرة حياة كريمة بالمراكز المستهدفة، حيث تشمل تنفيذ 42 مشروعا تتضمن إقامة جمعيات زراعية، ومراكز تجميع ألبان، ووحدات بيطرية، من خلال عدد من النماذج المقترح تنفيذها ، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ 35 مشروعا بمتوسط إنجاز تبلغ نسبته 95.4%.

أما مجال مياه الشرب، الذي يشهد تنفيذ 101 مشروع من خلال مبادرة حياة كريمة بالمحافظة بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 84.4%، فأوضح العميد أحمد زكي أنّ المشروعات تستهدف تنفيذ خطوط مياه بطول 654 كم، بلغت نسبة تنفيذها 95%، و15 محطات تحلية وتنقية ورفع بمتوسط تنفيذ 40%، ومشروع حفر 9 آبار الذي تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فأوضح أنه تم البدء في تنفيذ 696 مشروعا تم الانتهاء من 68 مشروعا منها بنسبة 51.9%، تشمل تنفيذ شبكات انحدار، ومحطات معالجة وروافع صرف صحي، وخطوط طرد.

وقال رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إنّ مشروعات مبادرة حياة كريمة، تستهدف إقامة وحدات اجتماعية ومراكز تنمية الأسرة ومراكز تأهيل لخدمة المواطنين بمحافظة البحيرة في القرى والمراكز المستهدفة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّه يتم تنفيذ 23 مشروعا بين إنشاء جديد ورفع كفاءة في مجال التضامن الاجتماعي وبلغ متوسط تنفيذها 80.9% وتم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا به.

وأضاف أنّ مجال الكهرباء يشهد تنفيذ 72 مشروعا في المراكز المستهدفة، تشمل مد كابلات وهوائيات الجهد المتوسط وكشافات الإنارة، وغيرها من المشروعات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 33.6%، إذ تم تسليم 3 مشروعات من المشروعات المستهدفة.

أما في مجال الطرق، فأوضح العميد أحمد زكي، أنّ هناك 83 مشروعا تشمل طرقا رئيسية داخلية «تربة مثبتة» بطول 550 كم، وطرقا أسفلتية داخلية بطول 210 كم، مشيرا إلى البدء في تنفيذ 14 مشروعا، وسيتم البدء في تنفيذ باقي الأعمال عقب الانتهاء من أعمال البنية التحتية، والتي تشمل أعمال المياه والصرف، وأعمال الكهرباء والغاز، والتليفونات.

وتطرق رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إلى الموقف التنفيذي للمشروعات بقرى الأسبقية العاجلة بمحافظة البحيرة، لافتا إلى أنّها تشمل الأبعادية الجديدة وتشهد تنفيذ 9 مشروعات، وزاوية صقر وبها 4 مشروعات، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%، مستعرضا في هذا الإطار نماذج توضيحية مصورة لأعمال تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات.

مشروعات وادي النطرون

وحول المشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق مركز وادي النطرون الذي يشمل 4 مجالس قروية ويضم 17 قرية و58 تابعا، فأوضح العميد أحمد زكي أنّ عدد المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المركز يبلغ 113 مشروعا في مختلف القطاعات تم الانتهاء من تنفيذ 55 مشروعا منها بمتوسط نسبة تنفيذ تبلغ 73.6%.

وفي مجال التنمية المحلية، أشار رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية إلى أنّ مركز وادي النطرون يشهد تنفيذ 3 مجمعات خدمات للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، إلى جانب 3 مشروعات في قطاع الزراعة وتم الانتهاء منها أيضا، وتشمل إقامة 3 مجمعات زراعية.

بينما يشهد قطاع الشباب والرياضة في مركز وادي النطرون تنفيذ 7 مشروعات ضمن المبادرة تضم إنشاء 4 مراكز شباب جديدة بنسبة تنفيذ 77.75%، ورفع كفاءة 3 مراكز أخرى بنسبة 100%.

ويحظى قطاع مياه الشرب في وادي النطرون بعدد 19 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية، تم الانتهاء من 13 مشروعا بنسبة تنفيذ 81.1%، إلى جانب 46 مشروعا بالمركز في قطاع الصرف الصحي بمتوسط تنفيذ 79.2 %، إلى جانب قطاع الكهرباء الذي يشهد تنفيذ 7 مشروعات بمتوسط تنفيذ بلغ 30.1%، كما يشمل قطاع الطرق في وادي النطرون تنفيذ 4 مشروعات. ويشهد قطاع التضامن الاجتماعي في مركز وادي النطرون تنفيذ 3 مشروعات بلغت نسبة تنفيذها 40%.

10 مشروعات في قرية كفر دواد

ولفت رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إلى أنّ قرية كفر داود تشهد تنفيذ 10 مشروعات بلغت نسبة التنفيذ بها 72.8%.