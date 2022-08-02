اهتمام قطاع عريض من متصفحي محرك البحث العالمي «جوجل» برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن» برقم الجلوس، وذلك قبل ساعات من الإعلان الرسمي للنتائج واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الفني والتي من المقرر إعلانها خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن»، على النحو التالي:

برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن»

وتتلخص خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع «الوطن» برقم الجلوس على رابط natega.elwatannews.com، حيث خصصت الجريدة مساحة لديها للبحث عن النتيجة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويستطيع الطالب الحصول على النتيجة بالدخول على الصفحة التي خصصها «الوطن» بعد استيفاء بيانات الطالب، التي تشمل الآتي: اسم الطالب رباعي، رقم الجلوس، شعبة الطالب سواء «أدبي، علمي علوم، علمي رياضة»، المحافظة التابع لها الطالب، البريد الإلكتروني، ورقم التليفون الخاص بالطالب أو ولي الأمر، وسوف يتم ارسال رسالة نصية بنتيجة الطالب فور الإعلان الرسمي.

موعد المرحلة الأولى من التنسيق

«سيتم بدء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ3 أيام أي 72 ساعة»، وفق تصريحات تلفزيونية للكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وأشار فياض إلى أن تنسيق العام الجامعي الجديد، سيشهد إقبالا كبيرا على كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مع تراجع الإقبال على كليات الصيدلة نظرا لتشبع السوق بالخريجين، موضحا أن طلاب الشعبة الرياضية سيكون الإقبال كبيًرا على كليات الهندسة.

وذكر المتخصص في شؤون التعليم، أن العام الدراسي الجديد يشهد خروج 11 جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية.