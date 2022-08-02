آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. إضافة درجات الرأفة لهؤلاء الطلاب

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثًا على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، خاصة بعد تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعلان النتيجة ما بين من 1 و7 أغسطس الجاري، قائلًا: «نساعد الطلاب بإضافة درجات رأفة ونحتاج إلى وقت».

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن في مرحلة المراجعة النهائية وتعرف باسم «درجات الرأفة»، وأن هذا الإجراء قانوني ومتعارف عليه، بأن يتم تغيير حالة الطالب إلى الأفضل.

درجات الرأفة تحكمها قواعد صارمة

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن درجات الرأفة تحكمها قواعد صارمة وليست مفتوحة لكل الطلاب، بل تتعامل مع الوزارة وفق آليات محددة، فمثلًا، هناك طالبًا راسبًا في 3 مواد، لكن يتم اختيار مادة حاصل فيها على درجة معقولة، ليتم رفعه فيها، ليتحول من راسب إلى دور ثانٍ، وهكذا، وهناك طالبًا ناجحًا في كل المواد، لكن درجاته ضعيفة في مادة واحدة ويقف على درجتين للنجاح فيها، وهنا يحصل عليهما.

نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع الوطن بعد اعتمادها

تقدم «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني، خدمة لأولياء الأمور ولطلاب الثانوية العامة 2022، من خلال تخصيص رابط natega.elwatannews.com، بشكل حصري للاستعلام عن نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالطالب (الاسم رباعي - رقم الجلوس- الشعبة - المحافظة- البريد الإلكتروني- رقم التليفون)، وتصل إليك النتيجة فور ظهورها.

ومن المقرر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 والأوائل في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، واعلانها علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم، وفي المدارس اليوم التالي من اعتماد النتيجة.