الدولي للاتصالات: انتشار الأجهزة الإلكترونية يرفع انبعاثات الكربون عالميا

كشف الاتحاد الدولي للاتصالات، عن أنّ العالم اليوم يضم نحو 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا - أكبر جيل من الشباب في التاريخ، يعيش نحو 90% منهم في البلدان النامية، مشيرا إلى أنّ النساء والفتيات يشكلن غالبية ما يقدر بنحو 2.9 مليار شخص لا يزالون غير متصلين في عالم اليوم، ولا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة دون سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.

انتشار الأجهزة الإلكترونية يرفع انبعاثات الكربون عالميا

وذكر الاتحاد أنّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يجب أن يكون هناك تساوي بين الجنسين في الاتصال بالإنترنت، موضحا أنّ الحياة أصبحت مرتبطة ببعضها البعض بشكل كبير، وأنّ انتشار الأجهزة الإلكترونية يساهم في ارتفاع انبعاثات الكربون في العالم.

يجب ان تساهم التكنولوجيا فى الوصول إلي الاقتصاد الأخضر

وأكد الاتحاد الدولي للاتصالات، أنّ النفايات الإلكترونية والارتفاع المثير للقلق في المعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة الموجودة في معظم أدارج المنازل اليوم، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات وأجهزة الاستشعار وأجهزة التلفزيون لها تأثيرات خطيرة على البيئة، لذلك يجب أن تساهم التكنولوجيا في الوصول إلى الاقتصاد الأخضر.

17% من إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية تدار بطريقة صحية

ووفقا للأمم المتحدة، فإنّ العالم أنتج نحو 54 مليون طن من النفايات الإلكترونية في عام 2019، حيث أصبحت الأجهزة الإلكترونية، أو النفايات الإلكترونية، هي فئة النفايات المنزلية الأسرع نموا في العالم، حيث تشكل خطرا جسيما على البيئة، خاصة أنّ 17.4% من إنتاج العالم من النفايات الإلكترونية تم إعادة تدويرهم فقط في عام 2019.