رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن.. «اطمن على مستقبلك»

يقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن، خدمة الحصول على النتيجة لطلاب الثانوية العامة من خلال تسجيل بيانات الطالب في عدة خطوات، تمكنه من استلام النتيجة فور اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الذي أعلن عن موعد ظهور النتيجة وسيكون خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن

ومن خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع الوطن natega.elwatannews.com، واتباع الخطوات عليها لإتمام عملية تسجيل البيانات، يتمكن الطالب من الحصول على النتيجة بعد تدوين البيانات الخاصة بالشعبة ورقم الجلوس من خلال الخطوات التالية:

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- اختيار الشعبة.

4- اختيار المحافظة.

5- كتابة البريد الإلكتروني.

6- كتابة رقم التليفون.

7- الضغط على أيقونة سجل الآن.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

ويعتير الموعد الرسمي لظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، هو خلال الأسبوع الجاري، إذ أعلن الوزير أن الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري هو أسبوع ظهور النتيجة لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وشملت تصريحات وزير التربية والتعليم، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون تحديدًا في الفترة من 2 إلى 7 أغسطس الجاري، مؤكدًا أن النتيجة ستمنح كل طالب الدرجات التي يستحقها دون ظلم، منوهًا أن أعمال تصحيح جميع مواد الثانوية العامة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل بشري، لتجنب حدوث أخطاء.