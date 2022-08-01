لو مسجلتش ادخل فورا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على جريدة الوطن

بدأ العدد التنازلي، لموعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، وسط حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور، حول الموعد النهائي للنتيجة وأوائل الثانوية العامة، متسائلين هل سيتمّ تحديد الأوائل مثل العام الماضي الأول على كل محافظة وكل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على جريدة الوطن

وتقدم الوطن لطلاب الثانوية العامة، خدمة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر هذا الرابط natega.elwatannews.com فور اعتمادها مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس حاليا إظهار أوائل الثانوية العامة في المحافظات مع نتيجة الثانوية العامة، أسوة بما حدث العام الماضي وقت إعلان النتيجة، حيث أن إظهار أوائل المحافظات والمواد الدراسية يستهدف معرفة كل طالب أين يقف من زملائه ويعرف جيدًا مستواه مقارنة بباقي الطلاب في الدفعة، وهذا جزء من فلسفة التقييم الجديدة المطبقة في امتحانات الثانوية العامة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التطوير في امتحانات الثانوية العامة لا يرتبط فقط بأسئلة الاختيار من متعدد، ولكن فلسفة إعداد الأسئلة نفسها، لتقيس الفهم والتفكير ومخرجات التعلم، لذلك فإن النتيجة النهائية ستفرز الطلاب كل حسب قدراته ومهاراته في التفكير والفهم لا الحفظ والتلقين.

رصد نتيجة الثانوية العامة 2022 تم بدقة

ولفت المصدر إلى أن مرحلة المراجعة والرصد النهائية تمت بمنتهى الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه كاملًا، بحيث لا تحدث أية أخطاء ولا تكون هناك أي شبهة لوجود هفوات في نتيجة الثانوية العامة 2022، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات واضحة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأن تكون النتيجة خالية تمامًا من الأخطاء ولا يتعرض أي طالب للظلم، موضحا أن مرحلة مراجعة الأكواد وأرقام الجلوس تأخذ بعض الوقت.