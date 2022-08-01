قوم اطمن على مستقبلك.. رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022

رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022، من أكثر الجمل بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل أولياء الأمور والطلاب الذين ينتظرون موعد اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للنتيجة، التي بدأ العد التنازلي لاعتمادها خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022

وأتاحت «الوطن» رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022، في إطار دورها الخدمي الذي تقدمه لقرائها على مدار 24 ساعة.

وكل ما على الطالب أو ولي الأمر فعله، هو الدخول على الرابط natega.elwatannews.com، ثم كتابة الاسم الرباعي للطالب، ورقم الجلوس، واختيار الشعبة والمحافظة، وكتابة البريد الإلكتروني ورقم التليفون، والتسجيل لتصلك النتيجة فور إعلانها رسمياً.

التلاعب في نتيجة الثانوية العامة غير صحيح

وتزامنًا مع البحث عن رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022، أوضح وزير التربية والتعليم أن النتيجة مؤمّنة تمامًا، لافتًا إلى أن ما يتردد بشأن التلاعب بها غير صحيح.

وأكد أن جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم ضبطها داخل اللجان الامتحانية، تم تحويلها للشؤون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغشاشين.

انتهاء مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد

ولفت مصدر بالتعليم، أنه تم الانتهاء تمامًا من مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد الامتحانية سواء الأساسية أو غير المضافة للمجموع، وذلك لعرضها في شكلها النهائي على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واعتمادها.