فوز 7 منشآت مالية غير مصرفية في مسابقة «رواد التميز في الاستدامة»

أعلن المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة، فوز 7 جهات في مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي أُطلقت لأول مرة في شهر يونيو الماضي، بهدف تحفيز وتشجيع الجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول.

الجهات الفائزة في المسابقة

وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن الجهات الفائزة في المسابقة، وهي المجموعة المالية هيرميس القابضة، وشركة جي اي جي للتأمين مصر، وشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشركة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، وشركة تمويلى للمشروعات متناهية الصغر.

وسلم رئيس الهيئة دروع المسابقة لممثلي الشركات الفائزة في حفل أقيم بمقر مجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية، في حضور هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة، والدكتور إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة، والدكتور حسين أباظة رئيس لجنة التحكيم، وقيادات الهيئة وممثلي الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

أهداف التنمية المستدامة

وقال الدكتور عمران، إن التزام المؤسسات المالية غير المصرفية بأهداف التنمية المستدامة لم يعد مجرد رفاهية، بل ضرورة لتفعيل دورها في مواجهة مخاطر الصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، ودعم المجتمعات التي تعمل بها حفاظًا على استقرارها، بل وخلق بيئة تنافسية للاستثمار، بعد أن سجل إجمالي حجم الإصدارات العالمية من السندات الخضراء المرتبطة بالاستدامة (GSSS) 203 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2022، ومن المتوقع أن تستأنف هذه الإصدارات وتيرة النمو مع انحسار تقلبات السوق العالمية، لتسجل تريليون دولار بنهاية العام الحالي.

تطوير القطاع المالي غير المصرفي

وتابع أن الهيئة تسعى جاهدةً إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز جميع المؤسسات العاملة به على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبني الاستثمار المسؤول والأخضر ودعم تمكين المرأة لتكون قادرة على مواكبة هذه التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر أن الإعلان عن مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» بالقطاع المالي غير المصرفي جاء كخطوة لتأكيد جهود توطين مبادئ التنمية المستدامة والاستثمار المسؤول والأخضر، وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، فضلا عن تعزيز تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي.

كما تدعم المسابقة إجراءات الهيئة لتوجيه المؤسسات المالية غير المصرفية إلى التحول نحو دعم المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27).