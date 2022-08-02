وفاة شاب داخل مستشفى المقطم.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض وفاة شاب داخل مستشفى المقطم، تزامنًا مع نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثمان وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها.

إخطار بوفاة شاب داخل مستشفى المقطم

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارًا بوفاة شاب داخل مستشفى المقطم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عيد.ر.ع»، في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن يكون السبب هو تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وأشارت التحريات إلى أن المتوفي معروف عنه إدمان المواد المخدرة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

شخص ينهي حياته بالقفز في مياه النيل ببولاق أبو العلا

وفي سياق آخر، تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة طافية بمياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة .

وكان مأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص بمياه النيل بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى «ياسر.ك.ع»، 48 سنة، وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن خلافات أسرية دفعته إلى القفز في مياه النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.