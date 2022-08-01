انتشال جثة شاب غرق أثناء استحمامه بالرياح التوفيقي في طوخ

انتشلت فرق الانقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، جثة شاب لقى مصرعه غرقاً في وقت سابق أمس الأحد، أثناء استحمامه في الرياح التوفيقي بمنطقة «العمار وبلتان»، حيث تمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة الشاب ويُدعى «محمد ع. س.»، 17 سنة، من قرية «كفر عابد»، بدائرة مركز طوخ، وجرى إستدعاء سيارة إسعاف نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، قيد التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

التصريح بدفن جثة غريق طوخ

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب مناظرة الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول وجود شبهة جنائية من عدمه، حيث دلت التحريات الاأولية أن الشاب نزل المياه للسباحة في الرياح التوفيقي، وجرفته الأمواج، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تفاصيل غرق شاب بطوخ

وشهدت منطقة «العمار»، بمركز طوخ، في وقت سابق أمس الأحد، غرق شاب أثناء استحمامه في الرياح التوفيقي، وتم استدعاء فريق من الإنقاذ النهري، للبحث عن جثة الشاب، التي تم انتشالها اليوم الاثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتشالها.