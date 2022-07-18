مصرع طفل بعد سقوط صخرة عليه من جبل المقطم: «كان بيجمع علب الكانز»

لقي طفل مصرعه، إثر سقوط صخرة من جبل المقطم عليه في أثناء البحث عن «علب الكانز» لبيعها، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الطفل المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة لسقوط الصخرة لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم بلاغًا بمصرع طفل إثر سقوط صخرة من جبل المقطم عليه، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل يدعى «عبدالرحمن.ح.ع.م» في العقد الثاني من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين أنَّه مصاب بتهشم وكسور في جميع أجزاء الجسم، وكشفت التحريات أنَّ الطفل المتوفي يعمل في تجميع «علب الكانز» لبيعها، وفي أثناء البحث عن «علب الكانز» أسفل جبل المقطم سقطت عليه صخرة في أثناء عمل إحدى الشركات بالمنطقة، ولقي مصرعه على الفور، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.