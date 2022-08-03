«صفوت» أنهى حياته حرقا بسبب خلافات مع زوجته.. «متمسكة بالطلاق»

مساء أمس الأول تلقى صفوت ج ع في العقد الرابع من العمر والمقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث اتصالا هاتفيا من صديقة زوجته، تطلب منه مقابلتها في شقته لكي تنهي خلافا بينه وبين زوجته والذي أسفر عن قيام زوجته وتدعى عبير م في العقد الثالث من العمر بطرده من المنزل وطلبها الطلاق.

جلسة صلح

لم يتردد صفوت كثيرا بل ذهب مسرعا إلى شقته لكي يتقابل مع صديقة زوجته التي طلبت منه الحضور لكي تعقد بينهما جلسة صلح لإنهاء الخلاف الأسري بينهما.

الزوج يشعل النيران في نفسه

وأثناء جلوس صفوت وزوجته وصديقتها يتبادلون الحوار نشبت بين الزوجين مشادة كلامية بسبب تمسك الزوجة بالطلاق، ونهض صفوت من بينهما وذهب إلى المطبخ وأحضر زجاجة مادة مشتعلة وسكبها على ملابسه مهددا زوجته إذا تمسكت بالطلاق سوف يقوم بإشعال النيران في نفسه، ولكن الزوجة لم تهتم واعتقدت بأنه يهددها مثلما كان يحدث في مرات عديدة سابقة، ولكن صفوت لم يكن يهددها تلك المرة، حيث أشعل النيران في ملابسه المبتلة بالبنزين.

إنقاذ الزوج

حاولت الزوجة وصديقتها إطفاء النيران ولكن الفشل كان الأقرب، حيث سقط على الأرض، وبعد إطفاء النيران تم نقله بواسطة الجيران إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه كما قررت النيابة العامة أخذ عينات من جثمان المتوفى لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء زوجة المجني عليه وصديقتها لسماع أقوالهما حول الواقعة.

تحذير من الانتحار

وشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، منشورًا عن الانتحار ومن يقدمون على إنهاء حياتهم ظنًا منهم بأنه الراحة الأبدية من مشكلاتهم، قائلا إن طلب الرّاحة في الانتحار وهمّ، وترسيخ الإيمان، والحوار أهم أساليب العلاج، مشيرا إلى أن الإسلام جعل حفظ النفس مقصدًا من أَولى وأعلى مقاصده حتى أباح للإنسان مواقعة المحرم في حال الاضطرار؛ ليُبقي على حياته ويحفظها من الهلاك.