التنمية المحلية تتابع جهود الأقصر لتخفيف الآثار السلبية لتغير المناخ

تابعت وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير الوحدة، أنشطة وحدة السكان بمحافظة الأقصر، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، للاهتمام بقضية التغيرات المناخية ووضع الحلول السريعة لمجابهة آثار تلك التغيرات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لوحدات السكان في المحافظات، بتنفيذ أنشطة وفعاليات لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والتشبيك مع المبادرات الشبابية والمحلية والقومية والمشاركة المجتمعية والبيئية، والتفاعل مع اهتمام جميع أجهزة الدولة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، وتمهيدا لاستضافة مصر قمة المناخ العالمية Cop27.

زراعة 1000 شجرة مثمرة

ونسقت وحدة السكان بمحافظة الأقصر برئاسة رجاء شوقي، وتحت إشراف الدكتور أحمد العراقي، منسق المسؤولية المجتمعية، مع جمعية الندى للتنمية والتدريب، ومركز ومدينة القرنة وبموجب عقد الشراكة الثلاثي الموقع بينهم، لزراعة 1000 شجرة مثمرة كمرحلة أولى لمبادرة «ازرع شجرة مثمرة»، حيث تم زراعة أول مجموعة أشجار مثمرة بطريق الكورنيش الجديد بمدينة القرنة، بمشاركة اللواء أحمد محمد جمال الدين عواد، رئيس مركز القرنة.

التغيرات المناخية

وفي سياق متصل، تنظم وحدة السكان بالأقصر بالشراكة مع المنصة المحلية للتغيرات المناخية، والمكتب العربي للشباب والبيئة «مؤتمر التغيرات المناخية.. تحديات وحلول»، برئاسة محافظ الأقصر، 10 أغسطس الحالي بمركز المؤتمرات الدولية بالأقصر، وتشارك رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية في جلسات المؤتمر بورقة عن «التغيرات المناخية ودورها المباشر في تغيير الخريطة الديموجرافية للسكان في مصر»، ويأتي المؤتمر تمهيدا لاستضافة قمة المناخ العالمية cop27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما تابعت وزارة التنمية المحلية، استمرار خطط رصف الطرق والشوارع والميادين في محافظات الإسكندرية والغربية ودمياط وأسيوط والفيوم، وذلك في ضوء تطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، ولتسهيل الحركة والإنتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.