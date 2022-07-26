«التنمية المحلية» تصدر حركة تنقلات في بعض المحافظات: هدفنا خدمة المواطنين

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، تضمّنت تنقلات وتعيينات لقيادات محلية بمحافظات المنيا وكفر الشيخ والأقصر وأسيوط والقاهرة والدقهلية وجنوب سيناء والغربية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية في المحافظات، لضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حركة تنقلات محدودة

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنّ الحركة تضمّنت نقل تامر سعيد عياد، سكرتير عام محافظة المنيا، إلى سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، وتصعيد ياسر محمد عبدالعزيز، سكرتير عام مساعد المنيا، إلى وظيفة سكرتير عام، ومحمد معوض عقل، رئيس حي الوايلي، إلى سكرتير عام مساعد المنيا.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ الحركة تضمنت نقل محمد إبراهيم صحصاح، رئيس مدينة ومركز البياضة بالأقصر، إلى رئيس مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، وخيري حسين إبراهيم، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى رئيس حي الوايلي بالقاهرة، ورضا علي قويطة، رئيس مدينة الكردي بالدقهلية، إلى رئيس حي أول طنطا بالغربية، ومحمود محمد شاهين، من ديوان عام محافظة أسيوط، إلى رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر، وعبدالغفار عبدالرحمن الديب، رئيس مدينة سيد غازي بكفر الشيخ، إلى رئيس مدينة ومركز فوه بكفر الشيخ.

محاسبة المقصرين

وأكد وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة مستمرة في تقييم أداء القيادات المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا سعي الوزارة للدفع بالقيادات المتميزة للمناصب القيادية لتشجيع العاملين بالإدارة المحلية على حسن أداء الأعمال المكلفين بها، والتفاني في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين للحصول على رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات، ومحاسبة المقصرين عبر نقلهم إلى وظائف إدارية بعيدا عن مجال خدمة المواطنين.

وطالب اللواء محمود شعراوي، القيادات المحلية في المحافظات، بضرورة التواجد بين المواطنين بصورة مستمرة للاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها وحسن التعامل معهم.