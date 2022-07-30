«التنمية المحلية»: بدء اختبارات الالتحاق بدورات إعداد المدربين «TOT»

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بدء اختبارات الالتحاق ببعض الدورات التى تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2022-2023، اليوم السبت بمركز التنمية المحلية بسقارة، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة للالتحاق بدورات إعداد المدربين «TOT».

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق «رؤية مصر 2030».

دورات «TOT»

وأوضح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنَّ دورات «TOT» التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية تسهم في إفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات، مشيرًا إلى أنَّ الملتحقين بهذه الدورة يتمّ تدريبهم علي تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدي المتدربين وكيفية تصحيحها في أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدي المتدربين، بما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات وأثر ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

إعداد محترفين

وأضاف شعراوي أنَّ الهدف العام لبرامج «TOT» التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكّنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتاً إلى أنَّه سيتمّ الاستعانة بخريجي دورة «TOT» في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.