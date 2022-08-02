مجلس أمناء الحوار الوطني يستكمل عقد جلسته الرابعة غدا

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع، يوم الأربعاء، 3 أغسطس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 12 ظهرا، ومن المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح أن المجلس، سيُنهي الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه خلال الحوار الوطني.

فعاليات الحوار الوطني

وأكد رشوان، أن ذلك إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسيصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد السبت الماضي، ثالث جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض البنود والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي بداية الجلسة، ثمّن المنسق العام وأعضاء المجلس قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، كما تطلعوا إلى مواصلة النظر في اصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

لجان الحوار الوطني

كما استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.