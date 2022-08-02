اتحاد الصناعات: معهد فني لتدريب عمال الرخام والجرانيت بشق الثعبان قريبا

قال المهندس إبراهيم أحمد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة البناء في اتحاد الصناعات، إن منطقة شق الثعبان، كان لها دورا كبيرا في صناعة الرخام في مصر، بالإضافة إلى تلبية طلبات أكثر من 40 دولة حول العالم من الرخام والجرانيت، نظرا لجودة الإنتاج والتصنيع، خاصة أن الجرانيت والرخام منتج مصري أصيل منذ العصور الفرعونية، ومستمر حتى الآن.

تطوير منطقة «شق الثعبان» بتوجيهات رئاسية

أوضح «أحمد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف منذ سنوات بالنهوض بصناعة الرخام، والآن وصلت المنطقة لدرجة عالية من التكنولوجيا في التصنيع والإنتاج، وتمكنت من توفير كل مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن هناك خطة لربط المنطقة بالطريق الأوسطي وطريق الأوتوستراد، بالإضافة إلى حاجة المصانع لمزيد من التطور والتوسعات في منطقة قريبة، تعتبر امتداد لمنطقة شق التعبان صناعيا وتجاريا.

مشروعات لإعادة تدوير المخلفات التي توفر دخلا إضافيا

وأشار إلى أن هناك دراسة لتنفيذ معهد تدريبي للعمالة حول صناعة الرخام، وحاليا يجر التجهيز له، «طموحنا إن كل اللى يشتغل في المهنة يكون مؤهل علميا وعنده شهادة مزوالة وبيشتغل عن حلم مش مجرد حرفة او صنعة»، لافتا إلى أن هناك خطوات جادة لربط المنطقة بشق الطرق بالإضافة لمشروعات لإعادة تدوير المخلفات التي توفر دخلا إضافيا بشكل متوافق مع قمة المناخ القادمة والمقرر عقدها في شرم الشيخ.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة البناء في اتحاد الصناعات، أن الاهتمام بتدريب العمال والكوادر الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار بالإضافة للتوسعات في منطقة صناعية جديدة يعد خطوة مهمة لتطوير صناعة الرخام في مصر.