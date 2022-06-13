رئيس اتحاد الصناعات: وثيقة ملكية الدولة تبعث بالتفاؤل والأمل

قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن وثيقة ملكية الدولة تبعث بالتفاؤل والأمل في الإطار العام، لافتا إلى أنه لا بد من تحديد أسماء وبيانات الشركات المستهدفة لسرعة تفعيل الأمر، وكذلك باقي الاستثمارات التي تتضمنها الوثيقة المعلنة، ومعرفة موقف الاستثمارات من القطاع الخاص، وكذلك موقف صندوق مصر من المشاركة في المشروعات.

وأوضح السويدي، خلال مداخلة بالجلسة الحوارية حول وثيقة ملكية الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تساؤلات حول طرح الدولة جزء من الشركات في البورصة للاكتتاب العام من عدمه، أو استمرارها ملكيات خاصة.

شرائح تخارج الحكومة من المشروعات

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الدولة تخرج من بعض القطاعات بشكل كامل خلال 3 سنوات، وتبقى في بعض القطاعات مع تخفيض الاستثمارات بها لمدة أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه لا بد أن تتواجد الدولة في تلك القطاعات نظرا لأهميتها الاستراتيجة، وهناك بعض قطاعات التي لا بد من استمرار الدولة في التواجد بها بل زيادة الاستثمارات الحكومية بها لعدم دخول القطاع الخاص بها، لافتا إلى أن دخول الدولة لا يؤثر سلبا على استثمارات القطاع الخاص.

الحكومة تحدد القطاعات التي تتعامل معها

وأوضح مدبولي أن الحكومة حددت القطاعات التي تتعامل معها ولكل قطاع رؤية خاصة، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات باعتباره أحد أهم مجالات القطاع الخاص، وجرى مراجعة جميع مشروعات الصناعة لتحديد الصناعات الاستراتيجية وباقي الصناعات التي يتولاها القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.