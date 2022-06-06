اتحاد الصناعات: الحكومة تركز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الأزمات المتتالية أثرت على العالم كله ومن بينها مصر وكان هناك توجيهات من القيادة السياسية من أجل تطوير الصناعة لتنفيذ استراتيحية تعميق الصناعة وزيادة الصادرات السنوات المقبلة بأكثر من 100 مليار دولار، لافتا إلى أن الدولة قدمت دعما مباشرا في الأراضي الزراعية، حيث كان الطرح بسعر منخفض.

تركيز الدولة على الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أضاف «البهي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الاثنين وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة تركز على تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها الأقدر على دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتحاد الصناعات ينسق مع التعليم الفني من أجل رفع كفاءة الطلاب لاستخدام أدوات الإنتاج الحديثة التي تتغير باستمرار.

شراكة بين مصر والإمارات والأردن

وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه يتم تدريب الطلاب على التكنولوجيا الحديثة باستمرار، موضحا أن العائد على القطاع الخاص هو الحصول على طالب مدرب مؤهل يمكنه العمل سريعا في سوق العمل، مؤكدا أن مصر تتوسع في الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا المشاريع تكون كثيفة العمالة، مبينا أن الشراكة بين الأردن والإمارات ومصر سيعزز الصناعات في البلدان الثلاث ويتم التركيز على بعض القطاعات منها الأدوية والزجاج والبتروكيمياويات بإجمالي 27 قطاعا بشراكة من القطاع الخاص في الدول الثلاث.