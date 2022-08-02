خالد عكاشة يوضح سر تأخير الإعلان عن مقتل أيمن الظواهري

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بقتل أيمن الظواهري في أفغانستان تمت منذ أيام لكن التأخير تم بعد فترة من التأكد من مقتل الظواهري، وكذلك إذاعة الخبر عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إثبات أنه تمالك نفسه وشفي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لإثبات جدية وقوة الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن.

زيارة رئيسة الكونجرس إلى تايوان

وأضاف «عكاشة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يصعب ربط مقتل الظواهري بزيارة رئيسة الكونجرس نانسي بيلوسي إلى الصين ضمن جولتها الآسيوية التي شملت ماليزيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بها إدارة مرتبكة في الوقت الحالي ولم يستطيعوا الاحتفال بمقطع الظواهري بسبب أزمة زيارة بيلوسي إلى تايوان وتصعيد الصين.

قتل الرجل الثاني في القاعدة

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استهداف الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري ضمن عملية نوعية عبر طائرة دون طيار دقيقة في منزله في أفغانستان بعد متابعة دقيقة له للتأكد من وجوده بالمنزل مع الحرص على عدم توسع العملية لتشمل مدنيين في المكان الذي يسكن فيه، وبهذا تطوى صفحة الظواهري عقب 11 عاما من وفاة مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن و21 عاما على أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي هزت الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلن تنظيم القاعدة تبنيه ومسؤوليته عن هذه العملية الضخمة التي استهدفت برجي التجارة العالميين.