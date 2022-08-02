الخارجية الأمريكية: ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي على مقتل أيمن الظواهري

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، قبل قليل، في تصريحات تليفزيونية لقناة «سي إن إن» الأمريكية، إنه ليس لدينا تأكيد بالحمض النووي على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

مقتل أيمن الظواهري

وأشرفت وكالة الاستخبارات الأمريكية «سي آي أيه»، مساء أمس الثلاثاء، على غارة باستخدام طائرة دون طيار «دورن»، استهدفت زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي، أيمن الظواهري، البالغ من العمر «71 عامًا»، في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الأفغانية «كابول»، ما أسفر عن مقتل زعيم التنظيم المتطرف.

أول غارة لـ«واشنطن» في أفغانستان منذ الانسحاب في 2021

وتعد تلك الغارة أول عملية عسكرية تنفذها «واشنطن»، في أفغانستان منذ انسحاب القوات الأمريكية من البلاد في أغسطس من العام الماضي 2021.