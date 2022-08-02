تراجع الأسهم الأوروبية بعد توتر الأجواء بين واشنطن وبكين اليوم

خيمت أجواء التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على تعاملات الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أنهى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي جلسة تداول اليوم متراجعاً بنحو 0.2%، بعد أداء جيد لأكبر المؤشرات الأوروبية طوال التعاملات خلال شهر يوليو الماضي.

ووفقاً لوكالة «رويترز» تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، إذ أذكت بيانات عالمية ضعيفة لنشاط المصانع المخاوف من تباطؤ اقتصادي، بينما خيًم القلق على الأسواق وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان.

تباطؤ اقتصادي عالمي

وأضافت «رويترز»، أن المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي اختتم جلسة التداول اليوم الثلاثاء منخفضا 0.2 %، بعد يوم من هبوطه بفعل القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي في أعقاب بيانات مخيبة للآمال لنشاط المصانع في منطقة اليورو.

وأشارت إلى أن المؤشر الأوروبي بدأ في الانخفاض مع بداية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان على متن طائرة عسكرية أمريكية، في أول زيارة من نوعها منذ 25 عاما، ما يدفع العلاقات بين واشنطن وبكين إلى منحدر جديد.

توتر بين أمريكا والصين

وقالت فيكتوريا سكولار رئيس الاستثمار في انتراكتف انفستور «بعد أفضل شهر لستوكس 600 في يوليو، تتراجع الأسهم الأوروبية عن بعض مكاسبها في بداية أغسطس، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي كان مبالغا فيه بعض الشيء».

وأضافت قائلة «رغم أن زيارة نانسي بيلوسي قد تخلق توترا أعمق بين بكين وواشنطن، إلا أنها من غير المرجح أن ينتج عنها صراع عسكري فعلي»، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» اليوم.

وجاءت أسهم شركات التعدين الأوروبية بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم مع هبوط مؤشرها 1.4 %، وسط تراجع في أسعار السلع الأولية، بينما اندفع المتعاملون نحو الأصول الأكثر أمانا، وانخفضت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات في نطاق بين 1.2 %و2.2 % على التوالي.