أمريكا ترد على تهديدات الصين بشأن زيارة بيلوسي لتايوان: «ما بنخافش»

قال البيت الأبيض، قبل قليل، ردا على تهديدات الصين التي وجهتها لأمريكا عقب وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن الزيارة لا تهدد سيادة الصين، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

البيت الأبيض: تهديدات الصين لن تخيفنا

وبحسب قناة «العربية»، أكد البيت الأبيض أن تهديدات وتحذيرات الصين لن تخيف الولايات المتحدة.

أول تصريح لـ«بيلوسي» بعد وصولها تايوان

وقالت نانسي بيلوسي، قبل قليل، في أول تصريح لها عقب وصولها مطار تايوان، إن المباحثات المشتركة بين أمريكا وتايوان تشمل الدعم الأمريكي لهم.

وأضافت «بيلوسي» أن واشنطن تتعهد بدعم تايوان، معربة عن أن زيارتها إليها لا تتعارض مع سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة: «دعمنا لتايوان أكبر من أي وقت مضي».

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة الأمريكية باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، ووصفت زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان بـ«البلطجة».

وصول «بيلوسي» إلى تايوان

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي «نانسي بيلوسي» إلى مطار تايوان، وفقا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية» قبل قليل.